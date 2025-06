Bensheim – Weltklasse-Quartett aus dem hohen Norden

Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kunstfreunde Bensheim: Das Danish String Quartet kommt am Samstag, 14. Juni, mit Werken von Schostakowitsch und Folk Music ins Parktheater

Mit einem Weltklasse-Ensemble aus dem hohen Norden beschließen die Kunstfreunde

Bensheim ihre Konzertsaison 2024/25: Das Danish String Quartet gastiert am Samstag, 14.

Juni, 20 Uhr, im Parktheater – es ist der dritte Besuch der Skandinavier in Bensheim, die sich

mittlerweile zu echten Publikumslieblingen entwickelt haben.

Das Quartett zählt zu den spektakulärsten und beliebtesten Kammermusikensembles

unserer Zeit. Im Parktheater stehen zwei Streichquartette von Schostakowitsch und in der

zweiten Hälfte Folk Music (nach Ansage von der Bühne) auf dem Programm – mit

atemberaubender Selbstverständlichkeit stellen die Musiker so Verbindungen zwischen

klassischer Moderne und Volksmusiktraditionen her.

Das inzwischen legendäre dänische Quartett feierte 2024 sein 20-jähriges Jubiläum und

wurde gegründet, als die Geiger Frederik Øland und Rune Tonsgaard Sørenson und der

Bratschist Asbjørn Nørgaard als Teenager unter der Leitung von Tim Frederiksen in der

Königlich Dänischen Musikakademie in Kopenhagen spielten. Im Jahr 2008 stieß zu den drei

Dänen der norwegische Cellist Fredrik Schøyen Sjölin. Die vier Musiker wurden mit vielen

Preisen und Ernennungen ausgezeichnet, darunter Musical America’s 2020 „Ensemble of the

Year“ und der Borletti-Buitoni Trust. Das Quartett wurde 2013 als BBC-Radio 3 New

Generation Artist benannt und in das Bowers-Programm (ehemals CMS Two) aufgenommen.

Im Jahr 2011 erhielt das Quartett den Carl-Nielsen-Preis, die höchste kulturelle Auszeichnung

in Dänemark.

Die einfallsreiche und faszinierende Programm- und Repertoireauswahl des Quartetts hat

von der Kritik gefeierte Originalprojekte und Auftragsarbeiten sowie ausgefeilte

Arrangements skandinavischer Volksweisen hervorgebracht. Im August 2024 veröffentlichte

das Quartett sein lang erwartetes drittes Album mit folkloristisch inspirierten traditionellen

und originellen Melodien, „Keel Road“. Mit 14 Titeln, die alle vom Danish String Quartet

arrangiert wurden, ist „Keel Road“ eine Nachverfolgung der musikalischen Wege entlang der

Nordsee, von Dänemark und Norwegen bis zu den Färöer-Inseln, England und Irland. Die

Veröffentlichung von „Keel Road“ markiert das zehnjährige Jubiläum des Quartetts bei der

Erkundung skandinavischer Folk-Traditionen, beginnend mit ihrem 2014er Album „Wood

Works“, gefolgt von „Last Leaf“; letzteres wurde von NPR, Spotify und der New York

Times zu einem der besten Klassikalben des Jahres gewählt.

„Folkmusik ist nicht nur Teil unserer Repertoires, sondern ein wichtiges Element unserer

Identität als Musiker“, so die vier Skandinavier. Für das Danish String Quartet ist die

traditionelle Musik seit den Anfängen der Gruppe ein Teil ihrer Geschichte: „Als wir uns zum

Quartett zusammenschlossen, flossen Volksmelodien ganz natürlich in unsere Proben ein.

Wir haben mit vielen verschiedenen Melodien experimentiert, wobei jeder von uns eine

persönliche Note einbrachte. Mit der Zeit entwickelte sich daraus ein ernsthaftes

Unterfangen.“

Von Dimitri Schostakowitsch erklingen im ersten Teil des Bensheimer Konzerts die

Streichquartette Nr. 3 F-Dur und Nr. 4 D-Dur, die beide in der Nachkriegszeit – 1946 und

1949 – entstanden sind. Schostakowitsch sah sich in dieser Zeit den Repressionen des

Sowjetregimes ausgesetzt und widmete sich in dieser Phase vor allem der Kammermusik.

Das vierte Streichquartett zeichnet sich durch eine zurückgenommene, melancholische

Stimmung aus, durchzogen von wenigen heiteren, tänzerischen Momenten. Der letzte Satz

greift jüdische Volksmelodien auf – ein Grund, warum Schostakowitsch das Werk erst nach

Stalins Tod veröffentlichte. Die Uraufführung durch das Beethoven-Quartett fand am 3.

Dezember 1953 in Moskau statt.

Wie gewohnt laden die Kunstfreunde auch diesmal zu einer Einführung ab 19 Uhr ins Foyer

des Parktheaters ein. Im Gespräch mit zwei der Ensemblemitglieder wird (in englischer

Sprache) das Programm des Konzertabends erläutert.

Karten gibt es unter kunstfreunde-bensheim.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen. Die

Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Quelle: Kunstfreunde Bensheim e.V.