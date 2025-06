„Sinsheimer Erlebnisregion aktiv“ – Radtag am 20. Juli um 11:00 Uhr

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Tour vom Rhein-Neckar-Kreis bis zum Odenwald: Von Helmstadt über Aglasterhausen nach Schwarzach die Region kennenlernen und das Sommerfest des Musikvereins in Reichartshausen genießen.Am Sonntag, den 20. Juli 2025 findet der Radtag der Sinsheimer Erlebnisregion statt. Der Radtag ist bereits der vierte aktive Tag, den die Erlebnisregion nach den erfolgreichen Wandertagen im Oktober 2022 und Mai 2024 sowie dem Radtag im April 2023 veranstaltet. Gemäß dem Motto „Sinsheimer Erlebnisregion aktiv“ gibt es jedes Jahr ein gemeinsames sportliches Event. Der Treffpunkt für die geführte Radtour ist um 11:00 Uhr am Bahnhof Bernau bei Waibstadt. Somit haben Mitradelnde auch die Gelegenheit, mit dem Zug anzureisen. Sinsheims Oberbürgermeister Marco Siesing und Waibstadts Bürgermeister Joachim Locher werden die Teilnehmer begrüßen. Danach geht es entlang des Schwarzbaches auf dem betonierten Radweg weiter in Richtung Helmstadt-Bargen. Hier findet der erste Stopp am „Helmschda“ Rathaus mit Bürgermeister Wolfgang Jürriens statt. Nach kurzer Rast geht die knapp 9,5 Kilometer lange Fahrt weiter durch den Wald von Aglasterhausen weiter zum Schwarzacher Wildpark, wo Bürgermeister Mathias Haas die Radler empfängt. Es folgt die letzte Etappe der rund 22 Kilometer langen Strecke. Diese führt durch Schwarzach über den Radweg zurück nach Aglasterhausen zum Ziel nach Reichartshausen.

Bürgermeister Gunter Jungmann wird die Radfahrer beim Sommerfest des Musikvereins erwarten. Es ist auch gleichzeitig das Ende der geführten Tour.Die Teilnahme bedarf einer Anmeldung und erfolgt auf eigene Gefahr. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein verkehrstaugliches Fahrrad, welches auch für die teils unbefestigten Wege geeignet ist.

Informationen zum Radtag und der Strecke stehen unter www.sinsheimer-erlebnisregion.de zur Verfügung. Eine Anmeldung zum Radtag ist unbedingt bis zum 14.07.2025 erforderlich unter der Telefonnummer 07261 404-109.

Quelle: Stadt Sinsheim