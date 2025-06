Sandhausen – Luca de Meester verstärkt den SVS

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Luca de Meester hat der SV Sandhausen einen talentierten Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige Offensivakteur kommt von Viktoria Köln und wechselt zur Saison 2025/26 in die Kurpfalz.

Trainer Olaf Janßen freut sich auf den jungen Neuzugang: “Luca ist ein kreativer

Offensivspieler mit extrem großem Entwicklungspotenzial. Er kann im Zentrum

und in den Halbräumen für viel Gefahr sorgen. In unserer gemeinsamen Zeit bei Viktoria Köln hat er schon angedeutet, was in ihm steckt. Wir wollen Luca bei uns die Plattform geben, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.

Seine Unbekümmertheit und Kreativität werden unserem Offensivspiel guttun.”

De Meester, geboren in Hennef (Sieg), ist variabel auf den Außenbahnen und im Zentrum einsetzbar und kann sowohl rechts als auch links offensiv agieren. Der beidfüßige Flügelflitzer wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet und erhielt nach dem Wechsel zur U19 der Viktoria im Sommer 2022 bei Viktoria Köln seinen

ersten Profivertrag.

In der abgelaufenen Saison kam er auf 16 Pflichtspieleinsätze und erzielte ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Darüber hinaus gewann er mit der Viktoria sowohl 2022 als auch 2025 den Mittelrheinpokal.

“Ich bin dem SV Sandhausen sehr dankbar für diese Chance”, sagt Luca de Meester.

“Ich kenne Olaf Janßen aus unserer gemeinsamen Zeit in Köln bestens, das hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich weiß, was er von mir erwartet, und werde hart arbeiten, um meinen Beitrag für die Mannschaft zu leisten”, so De Meester weiter.

De Meester ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman Akmestanlı und Luis Idjakovic der sechste Spieler für die Saison 2025/26.

Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle: SV Sandhausen