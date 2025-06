Odessa ist neue Partnerstadt Heidelbergs (Video)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kurz von Pfingsten. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bestimmt seit seinem Beginn am 24. Februar 2022 bis aktuell aber leider nach wie vor alle Medien rund um die Welt. Zahlreiche Tote und Verletzte. Schäden und Brände an Gebäuden. Ein „normales“ Leben mit Freunden, Sport, Kultur und Freizeit? Die Angst ist tägliche Begleiterin der Menschen vor Ort. Hilfe, Unterstützung und Solidarität tut hier gut. Dies geschieht international, national, aber auch regional. So haben Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und Odessas Oberbürgermeister Gennadiy Trukhanov während eines Delegationsbesuchs in der Stadt am 19. Mai eine Städtepartnerschaft unterzeichnet. Tags darauf übergab die Stadt ein Feuerwehrfahrzeug, zwei Müllfahrzeuge und gut 500 Erste-Hilfe-Verbandskästen an Odessa. MRN-NEWS war an diesem Tag vor Ort und sprach mit beiden Oberbürgermeistern darüber, was der Start der Städtebeziehung für beide bedeutet.

