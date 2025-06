Neustadt/Weinstraße – Nur passiv Cannabis aufgenommen…

Neustadt/Weinstraße Metropolregion Rhein-Neckar – … hat laut eigenen Angaben ein 51-Jähriger aus der VG Lambrecht/ Pfalz, welcher am 05.06.2025 um 16:00 Uhr mit seinem Fiat in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Hierzu gab dieser an, dass er am gestrigen Abend und auch an Wochenenden regelmäßig bei einem Bekannten sich aufhalten würde, welcher Cannabis konsumiere.

Da ein Vortest nicht durchgeführt werden konnte, wurde dem 51-Jährigen im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben.

Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob der Fiat-Fahrer sich in einem Verfahren verantworten muss.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße