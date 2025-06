Mannheim – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Neuhermsheim wurde eine Person verletzt und es entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein 28-jähriger Mann war gegen 0.20 Uhr mit seinem Ford auf der Straße “An der Arena” in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete er an der Einmündung zur Ludwigshafener Straße das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in Richtung Fahrlachtunnel in den Einmündungsbereich ein. Hier stieß er mit dem Nio eines 33-jährigen Mannes zusammen, der auf der Ludwigshafener Straße in Richtung B 38a unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 28-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim