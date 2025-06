Mannheim – Mobile Beteiligung: Kinder und Jugendliche reden mit! Mobile Beteiligungsaktion am 11. Juni, 3. und 10. Juli in Sandhofen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kinder und Jugendliche aus Mannheim-Sandhofen sind aufgerufen, sich einzubringen: Im Rahmen der 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro eine mobile Beteiligungsaktion für Kinder- und Jugendliche aus Sandhofen.

Das neue mobile Format von 68DEINS! bringt Kinder- und Jugendbeteiligung direkt in die Stadtteile Mannheims. Bei mehreren Einsätzen pro Stadtteil sucht das Team die Kinder und Jugendlichen an ihren alltäglichen Treffpunkten auf – wie Spielplätzen, Skateparks oder Jugendtreffs. So können noch mehr junge Menschen erreicht werden und alltagsnah ihre Anliegen, Ideen und Wünsche für ihren Stadtteil einbringen. Die Mitarbeitenden sind vor Ort sichtbar, ansprechbar und informieren über Beteiligungsrechte und -möglichkeiten. Pro Jahr werden bis zu acht Stadtteile besucht und die gesammelten Anliegen bei einer Veranstaltung mit der Politik präsentiert und diskutiert.

Wie soll der Stadtteil in Zukunft aussehen? Wie wäre ein Sandhofen, in dem sich Kinder und Jugendliche gerne aufhalten und frei entfalten können? Was ist schon cool am Stadtteil und was soll sich ändern? Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es in Sandhofen und darüber hinaus? Diese und viele weitere Fragen werden bei der mobilen Beteiligungsaktion aufgegriffen. Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, ihre Interessen niederschwellig einzubringen, sich mit Spiel und Spaß über ihre Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren und zielgruppengerecht ihre demokratische Stimme zu entdecken und zu erheben.

Die mobilen Beteiligungsaktionen für Sandhofen finden statt:

– Am 11. Juni ab 13 Uhr – Stich,

– Am 3. Juli ab 15 Uhr – Jugendtreff Sandhofen,

– Am 10. Juli ab 17 Uhr – Karl-Schweizer-Park.

Die Ergebnisse werden nach den Einsätzen mit Vertreter*innen der Politik diskutiert. Alle Interessierten können sich vorab an info@68deins.de wenden.

Im politischen Diskurs sollen auch Kinder und Jugendliche zu Wort kommen. In Mannheim leben etwa 50.000 Kinder und Jugendliche, deren Interessen, Anliegen und Probleme gehört und bearbeitet werden sollen. Diese demokratische Beteiligung zu gewährleisten, ist Ziel und Aufgabe des Kinder- und Jugendbüros 68DEINS!.

Hintergrund:

Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim befindet sich in der Trägerschaft des Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie und Strategie. Weitere Termine der 68DEINS! Formate finden sich auf der Webseite www.68deins.de.

Die Stadt Mannheim nimmt am Programm „Kinderfreundliche Kommunen” teil und hat sich damit zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren verstärkt die UN-Kinderrechtskonvention kommunal umzusetzen. 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung greift Maßnahmen des hierfür erarbeiteten Aktionsplans auf.

Quelle: Stadt Mannheim