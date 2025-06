Mannheim – Kinderkaufhaus wird zum Pop-Up-Store – Sommerliche Übergangslösung für Familien

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Bauarbeiten der Stadt Mannheim muss das Kinderkaufhaus der Diakonie Mannheim vorübergehend seine gewohnten Räume verlassen – doch die Unterstützung für Familien geht weiter. Vom 18. bis 27. Juni zieht das Kinderkaufhaus kurzerhand auf den Vorplatz des Kinderkaufhaus (Lutherstraße 4, 68169 Mannheim) – mit dabei: der farbenfrohe „Fliegende Kinderkleider“-Anhänger. Und das Timing könnte nicht besser sein: Bei sommerlichen Temperaturen wird der Pop-Up-Store zu einer charmanten, luftigen Alternative. Das Angebot ist – wie gewohnt – mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag gibt es Popcorn für alle. Spenden können in diesem Zeitraum leider nicht angenommen werden. „Wir haben Glück im Unglück“, sagt Tatjana Briamonte-Geiser, Leiterin des Kinderkaufhauses. „Dass wir im Juni in diese Übergangslösung ziehen können, macht vieles leichter. So können wir unsere Arbeit draußen und im Freien gut fortsetzen – trotz Baulärm und Bauzäunen.“ Ein herzliches Dankeschön richtet die Leiterin an die Stadt Mannheim, die den Straßenverkauf ermöglicht. Denn: Der Pop-Up-Store versorgt weiterhin alle Familien Mannheims mit gut erhaltener, gespendeter Kleidung – von Babysachen bis hin zu Outfits für Teenager – und Spielsachen.

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim