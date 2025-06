Ludwigshafen – Vor Kontrolle geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (05.06.2025), gegen 21:30 Uhr, wollten Polizeikräfte in einem Zivilfahrzeug den Fahrer eines schwarzen BMW SUV in der Ludwig-Reichling-Straße kontrollieren. Noch bevor sie dem Fahrer Anhaltesignale geben konnten, beschleunigte der 23-Jährige sein Fahrzeug stark und fuhr über den Donnersbergweg in Richtung Bruchwiesenstraße, wo er trotz rot zeigender Ampel auf die Bruchwiesenstraße abbog. Nachdem die Polizeikräfte Blaulicht und Martinshorn anschalteten, beschleunigte der 23-Jährige sein Fahrzeug weiter, überfuhr an der Kreuzung zur Ernst-Boehe-Straße eine weitere rote Ampel und fuhr auf die B44 in Richtung Mannheim auf. Über die Heinigstraße und die Pasadenaallee zog sich die Flucht bis zum Hauptbahnhof, wo dem Mann der Weg durch einen entgegenkommenden Linienbus versperrt wurde. Hier konnten die Polizeikräfte den 23-Jährigen kontrollieren. Einen Grund für seine Flucht konnten die Beamten nicht ausfindig machen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn eingeleitet.

Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz