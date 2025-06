Ludwigshafen – Trickdieb räumt Auto aus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (05.06.2025), gegen 9:15 Uhr, wurde ein 65-Jähriger in der Ludwigstraße, Höhe Wredestraße, von einem Unbekannten angesprochen, während er an seinem Auto vor einer Arztpraxis wartete. Der Mann bat ihn zunächst, ihm Geld zu wechseln. Im Anschluss teilte der Unbekannte ihm mit, dass man ihn aus der Praxis gerufen hatte. Der 65-Jährige ging in die Praxis, ohne sein Fahrzeug abzuschließen. Dies nutzte der Unbekannte und entwendete eine Umhängetasche mit Geld, Ausweispapieren und dem Handy des Geschädigten.

Der Täter wurde als circa 40 Jahre alt, asiatischen Aussehens, mit braunen Haaren und einer blauen Jacke beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

