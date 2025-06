Ludwigshafen – Nach Diebstahl Geld abgehoben

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Einkauf wurde gestern (05.06.2025), gegen 10:50 Uhr, eine 67-jährige Frau in einem Supermarkt in der Ludwigstraße bestohlen. Die Frau hatte ihren Geldbeutel mit rund 200 EUR Bargeld, Ausweis und EC-Karte während dem Einkauf auf ihrem Rollator abgelegt. Erst nachdem sie den Supermarkt wieder verlassen hatte, fiel ihr der fehlende Geldbeutel auf. Sie ging sofort zu ihrer Bank um die EC-Karte sperren zu lassen, wo ihr mitgeteilt wurde, dass bereits 2.000 EUR an einem Geldautomaten von ihrem Konto abgehoben wurde. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

– Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

– Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

– Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

– Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz