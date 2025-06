Ludwigshafen – Korrektur! Laufend helfen – 150 Jahre Geschwister-Scholl-Gymnasium – Schüler erlaufen 14.070 Euro für Hospiz- und Palliativarbeit

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. 150 Jahre wird das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen-Süd in diesem Jahr. Eine Aktion im Jubiläumsjahr war ein großer Spendenlauf zugunsten des Fördervereins Hospiz und Palliativ für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis. Am Donnerstag, 5. Juni, haben Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrern des „Scholl” den Spendenscheck auf der Palliativstation im St. Marienkrankenhaus übergeben. 600 Schülerinnen und Schüler drehten Ende April auf der Parkinsel Runde um Runde – und sammelten dabei stolze 20.100 Euro. 70 Prozent der erlaufenen Summe erhält der Förderverein Hospiz und Palliativ für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis, , die restlichen 30 Prozent fließen an den schuleigenen Förderverein. „Wir freuen uns sehr über dieses außergewöhnliche Engagement der Schülerinnen und Schüler für die Hospiz- und Palliativarbeit”, sagt Tobias Wrzesinski, Vorsitzender des Fördervereins und selbst ehemaliger Schüler des Gymnasiums. „Einer der Initiatoren des Laufs, Roland Gresch, war mein Geschichts- und Sozialkundelehrer. Ich habe daran beste Erinnerungen”, so Wrzesinski.

Die Idee zum Spendenlauf hatte die Sportfachschaft: „Wir wollten zum Jubiläum nicht nur feiern, sondern auch etwas Gutes tun und ein soziales Projekt aus der Region unterstützen”, sagt Lehrer Jens Lackmann. Die Wahl fiel auf den Hospiz-Förderverein – auch, weil dessen Vorsitzender Tobias Wrzesinski 2003 am GSG Abitur gemacht hat. „Dass wir selbst schon Schüler und Schülerinnen hatten, die schwer erkrankt waren und am Ende ihres Lebens von Hospiz- und Palliativarbeit begleitet wurden, war ein weiterer Beweggrund, die Aktion durchzuführen”, so Lackmann. Die Sportfachschaft und auch die Klassenleitungen haben die Schüler dann informiert, für welchen Zweck gelaufen wird und welche Aufgaben der Förderverein hat. „Wir haben versucht, ihnen zu vermitteln, dass niemand vor schwerer Krankheit und Sterben gefeit ist, dass das immer passieren kann. Durch unsere Spende können wir helfen und Sterbenden vielleicht noch Wünsche erfüllen”.

Am 30. April liefen die rund 600 Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 auf einem 600 Meter langen Rundkurs auf der Parkinsel unermüdlich für den guten Zweck. Die Resonanz war überwältigend: Sponsoren aus dem Familien- und Freundeskreis wie auch Unternehmen unterstützten den Spendenlauf großzügig. Spitzenreiter war die Klasse 5c mit beeindruckenden 145 Runden. „Wir sind überwältigt von dem Ergebnis und Stolz auf das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft”, sagt Axel Kempter, ebenfalls Lehrkraft am Gymnasium. Tobias Wrzesinski zeigte sich bei der Spendenübergabe ebenfalls sehr beeindruckt: „Das Engagement der Schulgemeinschaft des GSG ist außergewöhnlich. Unsere Arbeit lebt von solcher Unterstützung. Wir sind allen Beteiligten dafür von Herzen dankbar.” Der Förderverein unterstützt ideell und finanziell die hospizliche und palliative Versorgung in der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Mit über 300 Mitgliedern dient er damit der ganzheitlichen, helfenden Begleitung von schwerstkranken Menschen und ihnen Nahestehenden. „So fördern wir beispielsweise die Arbeit auf der Palliativstation im St. Marienkrankenhaus. Dabei werden die Patienten von einem fachübergreifenden Team in den letzten Tagen und Stunden begleitet – unabhängig von sozialer Stellung, Herkunft oder Religion”, erläuterte Vereinsvorsitzender Tobias Wrzesinski.