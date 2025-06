Laumersheim – Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall – Radfahrer verletzt

Laumersheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Leichte Verletzungen zog sich der Fahrer eines Rennrades nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw zu. Dessen Fahrer entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Gestern (05.06.25) gegen 18:05 Uhr meldete der 24 Jahre alte Rennradfahrer der Polizeiinspektion Grünstadt den Verkehrsunfall mit folgendem Hergang: Der 24-jährige befuhr die Großkarlbacher Straße in Richtung Dirmstein. Ein Pkw kam ihm auf dieser Strecke entgegen und bog unter Missachtung des Vorrangs des Radfahrers nach links in die Hauptstraße ab. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß, nach dem der Pkw kurz angehalten und der Fahrer sich nach dem Befinden erkundigt habe. Als der 24-Jährige die Polizei verständigen wollte, sei der Pkw-Fahrer wieder in sein Fahrzeug eingestiegen und in Richtung Ortsmitte davongefahren. Im Nachgang meldete sich der Pkw-Fahrer, ein 34 Jahre alter Mann, bei der PI Frankenthal. Weil er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Neben Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt