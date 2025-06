Landau – Exklusive Party für Engagierte: Stadt Landau lädt am 6. Juli zum Dankesfest auf den Rathausplatz – Anmeldungen sind bis 15. Juni möglich!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Fest mitten in der Stadt – nur für diejenigen, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen.

Die Stadt Landau veranstaltet am Sonntag, 6. Juli, ein Dankesfest auf dem Rathausplatz für alle Menschen, die sich in der Südpfalzmetropole ehrenamtlich engagieren.

Beginn ist um 12 Uhr.

Ehrenamtliche können sich bis 15. Juni über ihren Verein für das Fest anmelden.

„Ob im Verein, bei sozialen Initiativen, in der Nachbarschaft oder in der Kulturarbeit und im Naturschutz – wer sich in seiner Freizeit engagiert, leistet einen wichtigen Beitrag zum gemeinschaftlichen Leben“, betonen Beigeordnete

Lena Dürphold und die städtische Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler.

„Dieses Engagement möchte die Stadt Landau mit Unterstützung der Dieter Kissel Stiftung mit einer bunten Veranstaltung voller Musik, Begegnung und Wertschätzung feiern, zu der wir alle Engagierten herzlich einladen.“

Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik, einer offenen Bühne, Essensständen, kreativen Mitmachstationen wie einer Fotobox, einer Erinnerungswand sowie einem Engagement-Speed-Networking-Tisch.

Ehrenamts-Cocktails sorgen für das passende Sommerfeeling. Auch die bundesweite Benefizaktion „Vor-Tour der Hoffnung“ wird an diesem

Nachmittag einen Zwischenstopp auf dem Rathausplatz einlegen.

Gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen, die mit ihren Engagierten teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 15. Juni 2025 per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de anzumelden.

Dabei sollte die Anzahl der Teilnehmenden angegeben werden. Die bei der Stadt Landau

bekannten Vereinsvorsitzenden wurden auch per E-Mail über das Angebot informiert.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.engagement-landau.de.

Bildunterschrift: Am 6. Juli feiert Landau das Ehrenamt bei einem Fest auf dem Rathausplatz. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz