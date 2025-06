Landau – Endlich ist es wieder so weit – Am 15. Juni beginnen die Sonntagskonzerte in idyllischer Atmosphäre im Landauer Goethepark

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Sommer, Sonne, Songs und gute Stimmung – auch für diesen Sommer sind wieder die traditionellen Sonntagskonzerte im Landauer Goethepark geplant. Vom 15. Juni bis zum 6. Juli dürfen sich die Landauerinnen und Landauer auf vier stimmungsvolle Konzerte im schönen Ambiente des Goetheparks freuen. Beginn ist jeweils um 11 Uhr an der Konzertmuschel. Der Eintritt ist wie immer frei – Spenden für die Musikerinnen und Musiker bzw. soziale Projekte sind willkommen. Den Auftakt macht die Stadtkapelle Landau am 15. Juni mit ihrem „Best of“ der Blasmusik. Das Publikum erwartet schwungvolle Märsche, bekannte Melodien und moderne Arrangements freuen. Die Stadtkapelle vereint sinfonische Blasmusik, Jazz und Nachwuchsförderung – stets mit Leidenschaft für Musik und Offenheit für neue Klangwelten.

Am 22. Juni steht der Bauernkrieg von 1525 im Mittelpunkt. Das Chawwerusch Theater zeigt Szenen aus seinem Freilichtstück „Rausch der Freiheit“, das sich mit den Ereignissen rund um den Nußdorfer Haufen und den Kampf um bessere Lebensbedingungen beschäftigt. Ergänzt wird das Programm durch Gespräche mit Dr. Heiner Thalmann und Rolf Übel vom Bauernkriegshaus Nußdorf, die die historischen Hintergründe erläutern und ihre Arbeit vorstellen. Der Landauer Gospelchor Good News begeistert am 29. Juni mit A-cappella-Stücken, eigenen Arrangements und ausdrucksstarken Solistinnen und Solisten. Das Konzert wird literarisch ergänzt durch Beiträge von Jürgen de Bassmann und Katrin Sommer. De Bassmann ist Autor und Kurator des Autorenkollektivs „Alles Literatur!“ und schreibt Gedichte und Storys. Sommer ist Diplom-Psychologin und Autorin, verfasst Lyrik und Prosa und ist Initiatorin des Projektes „Landau liest ein Buch“. Den Abschluss macht am 6. Juli die Brass-Band „Men in Blue“ des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz. Verwurzelt in der Straßenmusik aus New Orleans, bringen sie mit Trompeten, Posaunen, Saxophonen, Tuba und Schlagzeug Jazz- und Gospelklassiker sowie unvergessliche Popsongs auf die Bühne.

Hinweis: Die Veranstaltungen finden nur bei guter Witterung statt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landau.de/goethepark.

Quelle: Stadt Landau