Heidelberg senkt Gewerbesteuer: „Ein Signal von großer Bedeutung“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar begrüßt die Absenkung der Gewerbesteuer von 400 auf 395 Hebesatzpunkte, die der Heidelberger Gemeinderat in seiner Sitzung am 5. Juni zusammen mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 beschlossen hat: „Das ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber dennoch ein Signal von großer Bedeutung. Stadtverwaltung und Gemeinderat verdeutlichen mit der Absenkung, dass sie die Nöte der Unternehmen erkannt haben und bereit sind, die Wirtschaft in der Breite zu entlasten. Es ist mutig, solch eine Entscheidung in Zeiten einer schwierigen Haushaltssituation zu treffen. Die Entscheidung verdient daher unsere Anerkennung und sollte Schule machen“, kommentiert IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Quelle: IHK Rhein‑Neckar