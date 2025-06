Heidelberg – Bau dir deinen eigenen Roboter – Einstieg in Arduino und Robotik

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Neuhermsheim wurde eine Person verletzt und es entstand beträchtlicher Sachschaden. Ein 28-jähriger Mann war gegen 0.20 Uhr mit seinem Ford auf der Straße “An der Arena” in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete er an der Einmündung zur Ludwigshafener Straße das Rotlicht der ... Mehr lesen »