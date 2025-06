Grünstadt – Fahrerin ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Donnerstag, den 05.06.2025, kam es am Abend zum Vollbrand einer Dachterrasse in der Speyerer Innenstadt. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein unbeaufsichtigter Gaskocher. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag ... Mehr lesen »