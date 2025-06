Frankenthal – Musik kennt kein Alter – Neue Bläserklasse für Erwachsene an der Städtischen Musikschule

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (vom 04.06.2025 auf den 05.06.2025) teilten aufmerksame Anwohner gegen 2:30 Uhr der Polizei mit, dass ein Mann in der Leuschnerstraße versucht hätte, einen Sprinter aufzubrechen. Als hierbei der Alarm des Fahrzeugs auslöste, flüchtete die Person in einem silberfarbenen Fiat Punto in Richtung BASF Feierabendhaus. Das beschriebene ... Mehr lesen »