Frankenthal – Gasgeruch im Keller – mehrere Wohnungen evakuiert

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag, 5. Juni 2025, wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 19.48 Uhr, in die Wormser Straße 112 gerufen. Anwohner hatten einen “fauligen Geruch” wahrgenommen. Nach der ersten Erkundung stellte die Feuerwehr fest, dass es sich bei diesem Geruch um Erdgas handelt. Da die gemessene Konzentration sehr hoch war und weiterhin Erdgas ausströmte, wurden vorsorglich von den Feuerwehrkräften die Anwohner der umliegenden Gebäuden evakuiert. Um die Erdgas-Konzentration im Keller zu senken, setzte die Feuerwehr ein Be- und Entlüftungsgerät ein. Die Belüftung der Räume gestaltete sich schwierig, da diese teils gekapselt, ohne Zugang nach außen, sind. Durch die schlechte Zirkulation der Luft, erschwerte sich die Belüftung. Gleichzeitig konnte der Ursprung des Erdgasaustritts nicht direkt lokalisiert werden, was die Arbeiten andauern ließ. Nach rund zweieinhalb Stunden war klar, dass die Leckage sich nicht innerhalb der Gebäude befindet, sondern außerhalb, im Erdreich.

Vonseiten der Stadtwerke Frankenthal wurde eine Tiefbaufirma beauftragt, die die Leitung vor dem Gebäude freilegte. Die Feuerwehr Frankenthal stellte während dieser Maßnahme bis in die frühen Morgenstunden den Brandschutz sicher. Bei dem Einsatz kam niemand zu Schaden. Die Anwohner, die während des Einsatzes nicht zurück in ihre Häuser konnten, wurden von der Schnelleinsatzgruppe Betreuung versorgt. Während des Einsatzes war die Wormser Straße in Höhe der Peter-Rosegger-Straße bis zur Kreuzung Nordring gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz war die Feuerwehr Frankenthal mit 27 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen. Die Polizei Frankenthal mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften, sowie die Sanitätsbereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverband Frankenthal mit vier Einsatzkräften und die Johanniter Unfallhilfe zur Betreuung der betroffenen Anwohner mit insgesamt zehn Kräften. Die Stadtwerke Frankenthal war mit insgesamt zwei Mitarbeitern vor Ort.

Quelle: FW Frankenthal