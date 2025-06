Weinheim – Öko-Stunden in den Ferien

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Naturschutzlabor im Ökomobil kommt am Dienstag nach Pfingsten in die Weststadt

Die Ökomobile der Staatlichen Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg sind rollende Naturschutzlabore. Sie sind unter dem Motto „Natur erleben – kennen lernen – schützen” seit 1987 in Baden-Württemberg unterwegs.

Am Dienstag nach Pfingsten, 10. Juni, macht ein solches Ökomobil von 10 Uhr bis 14 Uhr in Weinheim in der Ahornstraße bei der kleinen Grünfläche am Spielplatz Station – auf Einladung der Grünen und der Gesellschaft für Umweltbildung (GUB).

In der Rubrik „Kinder und Familie” ist der Besuch des Ökomobils auch ein Bestandteil des Heimattage-Programms.

Quelle: Stadt Weinheim