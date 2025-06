Viernheim – Volkshochschule Viernheim: Ein Thema, das unter die Haut geht – VHS-Vortag informiert über Organspende mit anschließender Tattoo-Aktion

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolrgion Rhein-Neckar. Die Entscheidung für oder gegen eine Organspende ist sehr persönlich – und sollte gut informiert getroffen werden. Einen umfassenden Überblick über medizinische, rechtliche, ethische und gesellschaftliche Aspekte bietet der Vortrag „Organspende – Was, wenn Sie ein Spenderorgan brauchen oder Organe spenden wollen?“ am Samstag, 28. Juni, um 15 Uhr in der KulturScheune am Satonévri-Platz 1, zu dem die städtische Volkshochschule einlädt. Referent ist der Diplom-Kaufmann Ferdinand Franz Geßler, der als Vertreter des Vereins Lebertransplantierte Deutschland e. V. nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch persönliche Erfahrung mitbringt. Geßler selbst lebt mit einem Spenderorgan – und möchte andere dazu ermutigen, sich frühzeitig und bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Jeder hat das Recht auf ein Spende-Organ, falls benötigt! Und wie steht es mit der Pflicht zur Spende?“, fragt er und liefert in seinem Vortrag vielfältige Denkanstöße. „Ich vermittle alles Wissenswerte – von der Bereitstellung der Organe über gesetzliche Grundlagen bis hin zum Ablauf einer Transplantation und ihrer lebensrettenden Wirkung. Die Teilnehmenden dürfen sich auf ein spannendes Thema mit überraschenden Einblicken und aktuellen Entwicklungen freuen“, so Geßler. Im Anschluss an den Vortrag steht der Referent für eine offene Fragerunde zur Verfügung.

Wer danach nicht nur gedanklich, sondern auch sichtbar Stellung beziehen möchte, kann das direkt vor Ort tun: Das Viernheimer Tattoostudio Marels, sticht kostenfrei das sogenannte „OptInk“-Tattoo – ein minimalistisches Symbol, das für eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende steht. Entwickelt wurde das Motiv im Rahmen einer bundesweiten Kampagne des Vereins Junge Helden e. V.. Es ersetzt keinen Organspendeausweis oder eine Eintragung ins Register, aber es kann Angehörigen im Ernstfall eine klare Orientierung geben – und im Alltag ein Gespräch anstoßen. Ergänzend zur Aktion wird ein Infotisch betreut, an dem Materialien vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) und dem Verein Lebertransplantierte Deutschland e.V. ausliegen. Auch Organspendeausweise zum Mitnehmen sind vor Ort erhältlich.



Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen und kann ab sofort direkt online auf der Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-viernheim.de oder über die Geschäftsstelle, Kreuzstraße 2–4, erfolgen. Für Fragen steht die Volkshochschule per E-Mail unter vhs@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/988-400 zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie zusätzlich Montag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr.

Quelle: Stadt Viernheim