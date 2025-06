Schifferstadt – Das Rathaus informiert: Bürgerservice am 11. Juni geschlossen – Büro am Waldfriedhof vom 10. – 20. Juni geschlossen

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Montagearbeiten ist der Bürgerservice am Mittwoch, 11. Juni 2025 ganztägig geschlossen. Ab Donnerstag, 12. Juni sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie gewohnt erreichbar.

Des Weiteren informiert die Stadtverwaltung: Das Büro am Waldfriedhof ist in der Zeit vom 10.06.2025 bis 20.06.2025 geschlossen. Vertretung in wichtigen Angelegenheiten übernimmt das Standesamt, Frau Laura Sprengard oder Frau Bianca Genz unter Tel.: 06235/44-306 oder-303 oder per E-Mail: friedhof@schifferstadt.de.

Ab Montag, 23.06.2025 ist das Büro wiederbesetzt.

Quelle: Stadt Schifferstadt