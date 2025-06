Sandhausen – Teoman Akmestanli wechselt aus Köln an den Hardtwald

Brensbach/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Vorwand als Handwerker Teppichreinigungen anzubieten, wollte sich ein Unbekannter am Mittwoch (04.06.), Zugang in die Räumlichkeiten einer 86 Jahre alten Seniorin in Brensbach verschaffen. Der Unbekannte war hierbei nach Angaben der Frau energisch und aufdringlich. Im Verlauf des Gesprächs verlangte der Mann zudem mehrfach ins Haus gelassen zu werden, was die ... Mehr lesen »