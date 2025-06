Rhein-Pfalz-Kreis – Ehrenamtspreis 2024/25: Bewerbungsfrist läuft!

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, wurde über Notruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Emmertsgrundpassage in Heidelberg gemeldet. Noch bevor Feuerwehr und Polizei von Ort eintrafen, gelang es der 47-jährigen Bewohnerin mit ihrem 20-jährigen Sohn den Brand zu löschen. Eine Evakuierung des Gebäudes war somit nicht von Nöten. Als Ursache wurde durch ... Mehr lesen »