Mannheim – „Lukas Klünter verlängert beim SV Waldhof.“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Lukas Klünter verlängert. Der 29-Jährige wird somit auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Blau-Schwarzen tragen. Klünter wechselte im Winter 2023 in die Kurpfalz und entwickelte sich auf Anhieb zu einer festen Größe in der Defensive des SVW. Seitdem absolvierte der gebürtige Euskirchener 51 Pflichtspiele für den Traditionsverein und überzeugte dabei mit konstant starken Leistungen und seiner Erfahrung aus höheren Spielklassen. „Lukas war in der vergangenen Saison ein sehr stabilisierender Faktor in unserer gut organisierten Defensive“, betont Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07. „Mit seiner Routine und seinem Führungsstil bringt er wichtige Qualitäten in unser Team ein. Er identifiziert sich stark mit dem Verein, daher freut es uns besonders, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen.“

Auch der Spieler selbst blickt der Verlängerung mit großer Vorfreude entgegen:

„In den vergangenen zwei Spielzeiten habe ich bereits viel mit dem Verein erlebt. Besonders beeindruckt hat mich, wie die Stadt und die Fans in schwierigen Phasen zusammengehalten haben. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich klar, dass ich weiterhin für den SV Waldhof Mannheim auflaufen möchte. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken“, so Klünter bei der Unterzeichnung seines neuen Vertrags. “Mit der Vertragsverlängerung von Lukas ist uns ein sehr guter Startschuss im Rahmen der Kaderplanung zur neuen Saison gelungen. Lukas hat für eine große Stabilität in unserer Abwehr gesorgt. Dass wir mit Lukas den Vertrag verlängern konnten, ist ein sehr gutes Zeichen für den gesamten Verein”, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim