Ludwigshafen – Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (04.06.2025), gegen 10:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Saarlandstraße/Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 37-jährigem Autofahrer und einer Straßenbahn. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Wittelsbachplatz unterwegs, als der Autofahrer verbotswidrig nach links auf die Pestalozzistraße abbog und hierbei mit der auf gleicher Höhe links neben ihm fahrenden Straßenbahn zusammenstieß. Der 37-Jährige und seine 33-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, weshalb der Straßenbahnverkehr in der Saarlandstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gestoppt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz