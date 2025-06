Ludwigshafen – Kunst und Kuchen im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat, donnerstags, bietet das Wilhelm-Hack-Museum das Format “Kunst und Kuchen” mit der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann an. Am Donnerstag,

12. Juni 2025, um 15 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, Werke der aktuellen Ausstellungen “Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen”, die aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des Deutschen Künstlerbundes im Museum gezeigt wird, intensiver zu betrachten, ihr Hintergrundwissen zu vertiefen und ins Gespräch zu kommen. Die Kosten betragen 15 Euro inklusive Eintritt, Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung ist erforderlich per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen