Ludwigshafen – “Art After Work” im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Vermittlungsangebot “Art After Work” des Wilhelm-Hack-Museums ermöglicht es Teilnehmenden, ihre kreativen Fähigkeiten nach der Arbeit zu erweitern. Die Kunstvermittler*innen begleiten die Teilnehmenden dabei, neue Techniken und Methoden zu erlernen. Am Donnerstag, 12. Juni 2025, um 18 Uhr steht die Technik des experimentellen Drucks im Mittelpunkt. Die Teilnahme kostet 15 Euro; Anmeldung per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de

Quelle: Stadt Ludwigshafen