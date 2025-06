Landau – „Umusambi“ – Vogelschutz in Ruanda und Landau – Neue, kostenfreie Unterrichtseinheit der Zooschule für die Klassen 4-6 – Es sind noch einige Termine vor und nach den Sommerferien frei!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Umusambi“ bedeutet in der Sprache Kinyarwanda, die in Ruanda gesprochen wird, „Kronenkranich“. Und um „Östliche Kronenkraniche“ dreht sich alles in der neuen Unterrichtseinheit der Zooschule Landau. Die wunderschönen Vögel mit ihren auffälligen Federkronen können in der Vogelflughalle des Zoos beobachtet werden. Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 bis 6 lernen im Zooschulunterricht, warum diese Tiere in ihrer Heimat Ruanda stark bedroht sind, und was in Ruanda unternommen wird, um die Vögel zu schützen. Dabei erfahren sie auch, dass Tierarten nur geschützt werden können, wenn es auch den Menschen im gemeinsamen Lebensraum gut geht. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass im Artenschutz Partnerschaften unverzichtbar sind und Zoologische Gärten hier wertvolle Beiträge leisten.



So engagiert sich der Zoo Landau schon seit vielen Jahren im Vogelschutz in Ruanda. Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheit stehen Tierbeobachtungen in der Vogelflughalle und das Betrachten eines Films, der nach dem Besuch des Zooschulteams in Ruanda bei Partnern entstanden ist. Das Land Rheinland-Pfalz fördert Entwicklung und Durchführung der Unterrichtseinheit, somit ist der Zooschulunterricht und der Zooeintritt für alle Klassen frei! Kurzentschlossene Klassen können sich bei der Leiterin der Zooschule, Dr. Gudrun Hollstein, melden: g.hollstein@rptu.de. Aber auch nach den Sommerferien gibt es noch einige freie Termine.

Quelle: Zoo Landau