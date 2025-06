Landau – Digitale Innenstadt: 20 Landauer Unternehmen setzen auf Sichtbarkeit im Netz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob Bäckerei, Boutique oder Café: Die Landauer Innenstadt lebt von engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern, die jeden Tag ihr Bestes geben. Jetzt machen sich 20 Landauer Betriebe aus Handel, Gastronomie und der Veranstaltungsbranche auf den Weg, auch digital präsenter und besser auffindbar zu werden – für Kundinnen und Kunden vor Ort und im Netz. Ziel ist es, die Landauer Innenstadt als lebendigen und wettbewerbsfähigen Standort zu stärken – online wie offline. Im Projekt „Digitale Sichtbarkeit“ lernen die Betriebe, wie sie ihre Online-Präsenz in Suchmaschinen, Karten-Apps und auf Social Media strategisch aufbauen und stärken können. Möglich wird das durch das Zusammenspiel aus städtischer Förderung, innovativer Software und praxisnaher Schulung. Zum Einsatz kommt dabei die Software der Firma Omnipräsent, die eine zentrale Datenverwaltung, Schnittstellen zu Social Media, Analysewerkzeuge und KI-basierte Assistenten anbietet.

Mit einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung ist das Projekt „Digitale Sichtbarkeit“ nun im Landauer Rathaus gestartet. Dort erhielten die Teilnehmenden digitales Knowhow und praxisnahe Methoden für die gezielte Optimierung ihrer digitalen Präsenz – beispielsweise für Einträge in Suchmaschinen, Kartendiensten, Navigationssystemen und Bewertungsportalen. Eine weitere Veranstaltung zum Thema Social Media ist in Planung. „Wer heute gefunden werden will, muss auch digital gut aufgestellt sein – ob bei Google, in Navigations-Apps oder auf Bewertungsportalen“, weiß Oberbürgermeister Dominik Geißler. Schließlich hätten mehr als die Hälfte aller rund 3 Billionen Google-Anfragen einen lokalen Bezug. „Mit dem Projekt ‚Digitale Sichtbarkeit‘ bieten wir dafür konkrete Unterstützung und ein starkes Werkzeug“, betont der Oberbürgermeister. Die Softwarekosten sowie zwei Anwendungsschulungen werden mit Hilfe des innerstädtischen Verfügungsfonds aus Mitteln des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren” bezahlt. Für Fragen zum Angebot steht die städtische Wirtschaftsförderung per E-Mail an info@landau.de und telefonisch an 06341-13-2404 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Landau