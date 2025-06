Hoffenheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Bernardo Fernandes da Silva Junior

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Brasilianer Bernardo Fernandes da Silva Junior verpflichtet. Der Defensivspieler kommt ablösefrei vom VfL Bochum in den Kraichgau.

„Bernardo ist ein erfahrener und kompromissloser Verteidiger, der unserer Defensive deutlich mehr Stabilität verleihen soll. Außerdem ist er flexibel einsetzbar und kann defensiv auf mehreren Positionen spielen“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

„Er hat seine Leistungsfähigkeit in der Bundesliga, aber auch in der englischen Premier League in den vergangenen Jahren immer wieder auf hohem Niveau nachgewiesen. Dabei überzeugte er vor allem mit seinem unbändigen Willen, das eigene Tor verteidigen zu wollen. Eine Qualität, die unserem Kader definitiv gut tun wird.

Bernardo hat Begehrlichkeiten bei einigen anderen Vereinen geweckt, so dass wir uns sehr freuen, dass er sich voller Überzeugung für einen Wechsel zur TSG Hoffenheim entschieden hat.“

Bernardo Fernandes da Silva Junior wechselte im August 2023 von RB Salzburg in Österreich zum VfL Bochum in die deutsche Bundesliga. Beim Revierklub avancierte der Brasilianer sofort zum unumstrittenen Stammspieler und war aus der Defensive der Bochumer nicht mehr wegzudenken.

In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte Bernardo insgesamt 56 Partien (1 Tor) für den VfL in der Bundesliga, der Bundesliga-Relegation sowie dem DFB-Pokal.

Von Januar 2016 bis August 2023 stand der 30 Jahre alte Brasilianer in Salzburg unter Vertrag, wurde in dieser Zeit aber zu RB Leipzig in die Bundesliga sowie Brighton & Hove Albion in die englische Premier League verliehen.

Für Salzburg stand Bernardo in dieser Zeit in 93 Pflichtspielen in der österreichischen Bundesliga, dem ÖFB-Cup, der Champions League sowie der Champions-League-Qualifikation auf dem Rasen (5 Tore / 4 Assists).

In England absolvierte der Verteidiger unter anderem 39 Premier-League-Spiele für Brighton & Hove Albion und kommt zusätzlich auf insgesamt 40 Bundesliga-Einsätze für RB Leipzig.

Quelle: TSG Hoffenheim