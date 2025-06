Heppenheim – Pfingsten in der Kreisstadt

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am kommenden Sonntag, den 8. Juni 2025, lädt die Stadt Heppenheim um 11:15 Uhr herzlich zum traditionellen Pfingstkonzert auf den Marktplatz ein. Das Konzert gestaltet in diesem Jahr die Lehrerband der Musikschule Heppenheim, die mit ihren Klängen einen musikalischen Höhepunkt setzt.

Noch bis einschließlich Pfingstsonntag, 8. Juni 2025 ist im Museum Heppenheim die Sonderausstellung „Werner Pokorny – Skulpturen“ zu sehen. Die Finissage findet am letzten Ausstellungstag um 15:00 Uhr statt. Das Museum ist Mittwoch, Donnerstag, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen von 14:00 bis 17:00 Uhr.

2025 nimmt die Stadt Heppenheim am Pfingstmontag erneut am „Deutschen Mühlentag“ teil. Das Rahmenprogramm umfasst unter anderem zwei kostenfreie Führungen auf dem Mühlenrundweg. Um 14:00 Uhr begrüßt Dr. Hermann Müller interessierte Gäste zu einer Führung für Erwachsene mit dem Titel „Wo einst die Mühlen klapperten“ (Dauer ca. 2 Stunden. Treffpunkt: Kleiner Markt.). Bei der Mühlenführung „Vom Korn zum Brot“ für Kinder (mit Begleitpersonen) gehen Pia Keßler-Schül und Inge Schäffauer um 14:30 Uhr mit den kleinen Besucherinnen und Besuchern auf Spurensuche und erzählen vieles über die Mühlengeschichte, die Müllerei und die Vorgänge des Mahlens. (Dauer ca. 1,5 Stunden. Treffpunkt: Kurfürstenplatz vor dem Kurmainzer Amtshof.) Weiterhin wird es bei der Straußwirtschaft am „Müllershaus Schindersburg“ von 15:00 bis 18:00 Uhr regionale Produkte sowie Mitmachaktionen wie den Kartonmodellbau einer Mühle, Infos zu alten Getreidesorten und einen Streichelzoo geben. Die Erlöse kommen dem geplanten Mühlen-Lehrpfad zugute. An einem Mühlen-Quiz kann man um 17:00 Uhr vor dem Marstall teilnehmen. Bei der Preisverleihung ist das Buch „Mühlenhochburg Heppenheim“ zu gewinnen.

Während des „Deutschen Mühlentags“ ist auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt: Die Heppenheimer Altstadtfreunde freuen sich bei ihrer „Strooßewärdschaft“ von Samstag, den 07. Juni bis Montag, den 09. Juni 2025 jeweils ab 16:00 Uhr auf viele Gäste im und vor dem Marstall des Kurmainzer Amtshofs.

Quelle: Stadt Heppenheim