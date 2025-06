Heidelberg – Hochwertiges Fahrrad aufgefunden – Eigentümer gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend (04.06.2025), gegen 18:30 Uhr, fuhren zwei 16-Jährige mit dem Bus der Linie 72 von der Karl-Dillinger-Straße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Darin befanden sich auch etwa sieben bislang unbekannte Jugendliche. Diese entwendeten von einem der 16-Jährigen unter Androhung von Schlägen eine E-Zigarette. Die Tätergruppe verließ den Bus am Hans-Warsch-Platz und stieg in eine ... Mehr lesen »