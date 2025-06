Heidelberg – Aufbaukurs Kreatives Schreiben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was macht einen gelungenen fiktiven Text aus? Was muss hinsichtlich des Plots, der Konflikte, Figurenentwicklung und Erzählperspektive beachtet werden? In der Schreibwerkstatt am 14. und 15. Juni erlernen Teilnehmende mit Schreiberfahrung unter fachkundiger Anleitung der Literaturwissenschaftlerin und Autorin Anne Richter hilfreiche Techniken und finden im kreativen Austausch mit den anderen Teilnehmenden Antworten und Lösungen.

Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 10. Juni unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschule Heidelberg