Brensbach – Seniorin von Teppichreiniger bedrängt – Verhaltenstipps der Polizei (FOTO)

Brensbach/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Vorwand als Handwerker Teppichreinigungen anzubieten, wollte sich ein Unbekannter am Mittwoch (04.06.), Zugang in die Räumlichkeiten einer 86 Jahre alten Seniorin in Brensbach verschaffen. Der Unbekannte war hierbei nach Angaben der Frau energisch und aufdringlich. Im Verlauf des Gesprächs verlangte der Mann zudem mehrfach ins Haus gelassen zu werden, was die 86-Jährige ablehnte. Weiterhin fragte er nach Schmuck und Wertsachen. Die Seniorin brach das Gespräch daraufhin ab und der angebliche Teppichreiniger entfernte sich. Es kam, auch aufgrund des richtigen Verhaltens der Seniorin, zu keinem strafrechtlich relevanten Geschehen.

Dennoch möchte die Polizei den Vorfall nutzen, um Tipps zu Haustürgeschäften bzw. zum Umgang mit unseriösen Handwerkern zu geben:

Diese bieten ihre Leistung direkt an der Haustür an und erwecken den Eindruck, dass es sich hier um seriöse Dienstleistungen handeln könnte. Mit ihrem “fachmännischen Auge” geben sie beispielsweise vor Mängel erkannt zu haben, die umgehend repariert werden müssen. Die anschließend durchgeführten Arbeiten sind meist nur mangelhaft und stehen in keinem Verhältnis zu dem geforderten Preis.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens rät die Polizei:

Werden Sie immer hellhörig, wenn Ihnen unbekannte Personen Haustürgeschäfte, egal welcher Art, anbieten.

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben.

Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben.

Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen