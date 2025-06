Speyer – Pfingsten im Speyerer Dom – Pontifikalämter und Ökumenische Pfingstvesper

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Pfingstsonntag, 8. Juni, 10 Uhr, feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im Speyerer Dom das Pontifikalamt zum Pfingstfest. Es wird musikalisch vom KathedralJugendChores und dem Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori gestaltet. Sie singen die „Messe solenelle cis-Moll” von Louis Vierne für Chor und zwei Orgeln sowie Musik von Gregor Aichinger und Gregorianik. Die Hauptorgel spielt Domkantor Joachim Weller, die Chororgel Dommusik-Assistent Frederic Beaupoil. Um 16:30 Uhr feiern das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Region Südwest eine ökumenische Pfingstvesper. Anlass ist das Jubiläum „1.700 Jahre Konzil von Nizäa”, das Christinnen und Christen aller Konfessionen in diesem Jahr feiern.

Neben Bischof Wiesemann und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, die die Predigt halten wird, wirken an der Vesper Vertreter der Diözesanversammlung und der Landessynode sowie Geistliche verschiedener Ostkirchen und der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Mennoniten Gemeinden mit. Die musikalische Gestaltung übernehmen die „Schola Cantorum Saliensis” unter Leitung von Domkantor Joachim Weller, die Schola der rumänisch-orthodoxen Gemeinde Ludwigshafen, ein Blechbläserensemble der Pfälzischen Landeskirche unter der Leitung von Landesposaunenwart Matthias Fitting und Frederic Beaupoil, Assistent der Dommusik, an der Orgel. Weihbischof Otto Georgens zelebriert am Pfingstmontag, 9. Juni, um 10 Uhr ein Pontifikalamt im Dom. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Capella Spirensis mit der Missa „Sicut lilium inter spinas” von Giovanni P. da Palestrina. Die Orgel spielt Dommusik-Assistent Frederic Beaupoil.



Weitere heilige Messen werden an beiden Pfingsttagen jeweils um 7.30 Uhr und 18 Uhr gefeiert.

Hintergrund:

An Pfingsten feiern die Christen das Fest des Heiligen Geistes, der auf die Apostel herabkam, als diese in Jerusalem versammelt waren (Apostelgeschichte 2). Der Heilige Geist ist nach kirchlicher Lehre in die Welt gesandt, um Person, Wort und Werk Jesu Christi in der Geschichte lebendig zu erhalten. Das Fest wird 50 Tage nach Ostern begangen – von daher lässt sich auch das Wort „Pfingsten” erklären: Es leitet sich von „pentekoste” ab, dem griechischen Begriff für „fünfzig”.

Terminübersicht:

Sonntag, 8. Juni 2025 | Pfingstsonntag

10:00 Uhr – Pontifikalamt

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

KathedralJugendchor, Domchor

Louis Vierne: Messe solenelle cis-Moll

Gregor Aichinger : Confirma hoc Deus

Gregorianik: Introitus „Spiritus Domini” und Sequenz „Veni sancte spiritus

16:30 Uhr – Ökumenische Pfingstvesper zum Jubiläum 1700 Jahre Konzil von Nicäa

mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Musikalische Gestaltung: Schola Cantorum Saliensis, Schola der rumänisch-orthodoxen Gemeinde Ludwigshafen, Blechbläserensemble der Pfälzischen Landeskirche

Pfingstliche Psalmen und Lieder aus unterschiedlichen kirchlichen Traditionen und Konfessionen

Pfingstmontag, 9. Juni 2025

10:00 Uhr – Pontifikalamt

Capella Spirensis

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Sicut lilium inter spinas” und Confirma hoc, Deus

Gregorianik: Introitus „Spiritus Domini” und Sequenz „Veni sancte spiritus

Quelle: Bistum Speyer