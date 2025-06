Sinsheim – Städtepartnerschaft Sinsheim – Barcs Partnerschaftsbesuch zur Fohlenmarkteröffnung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1989 pflegt die Stadt Sinsheim eine enge Städtepartnerschaft mit Barcs. Zur Fohlenmarkteröffnung am 29. Mai reiste am Mittwochabend eine vierköpfige Delegation aus Barcs nach Sinsheim. Die Delegation bestand aus der Bürgermeisterin Erika Röszler, dem Stadtrat Gábor Rapkai, der städtischen Mitarbeiterin für Städtepartnerschaften Emilia Hucsek und Herrn Adorján Virovecz. Für Röszler, Rapkai und Virovecz war es der erste Besuch in Sinsheim. Nach einer zwölfstündigen Fahrt kam die Delegation im Hotel an und wurde dort von einigen Mitgliedern des Freundeskreises empfangen. Am Donnerstagsmorgen machte die ungarische Delegation eine Stadtführung durch Sinsheim und erhielt so einen kleinen Überblick über die Stadt. Anschließend ging es zur Fohlenmarkteröffnung. Am Mittag fand ein Besuch im Technik-Museum Sinsheim statt. Bei einem gemeinsamen Abendessen konnten sich Oberbürgermeister Marco Siesing und Bürgermeisterin Erika Röszler erstmals kennenlernen und sich über die zukünftige Zusammenarbeit austauschen. Am frühen Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr machte sich die Delegation auf den Heimweg nach Barcs. Schon in zwei Wochen möchte der Freundeskreis einen Hygienetransport zur Unterstützung der ungarischen Partnerstadt durchführen.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim