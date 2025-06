Sinsheim – Internationales Museumsschiff-Funkwochenende im Technik Museum Sinsheim – Das neu eröffnete U-Boot U17 nimmt teil

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Technik Museum Sinsheim lädt zu einem ganz besonderen Event: Am 07. und 08. Juni 2025 findet das Internationale Museumsschiff-Funkwochenende statt, bei dem weltweit rund 90 Museumsschiffe miteinander in Kontakt treten und Funk-Nachrichten austauschen. Ein Highlight dieses einzigartigen Events ist die Teilnahme des historischen U-Boots U17 aus dem Technik Museum Sinsheim. Die Funker Veranstaltung findet an beiden Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr auf dem Museumsgelände unterhalb des U-Bootes statt. Der Zugang zum Museumsgelände ist frei. Mehr Informationen unter www.technik-museum.de/funkwochenende. Veranstaltet wird das Internationale Museumsschiff-Funkwochenende von The Battleship New Jersey Amateur Radio Station. Dabei wird das Funkwochenende im Technik Museum Sinsheim vom Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. sowie dem Verband Deutscher U-Bootfahrer organisiert. Die Teilnahme des U-Boots U17 stellt die erste öffentliche Aktion nach dessen Eröffnung am 24. Mai 2025 dar – ein wahrhaft historischer Moment. An einem Pavillon direkt an U17 können interessierte Besucher hautnah miterleben, wie Funkverbindungen zu anderen Museumsschiffen weltweit hergestellt werden. Die Gelegenheit besteht zudem, aktiv beim Funken mitzuarbeiten und die maritime Funktechnik zu entdecken. Dieses einzigartige Event bietet nicht nur spannende Einblicke in die Welt der maritimen Kommunikation, sondern auch die Möglichkeit, Teil eines internationalen Netzwerks von Museumsschiffen zu werden.

Quelle: Träger: Auto – Technik – Museum e.V.