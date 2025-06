Sinsheim – Internationales Familienfrühstück – Buntes Programm und Mitmachbuffet am 22. Juni

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 22.06.2025 lädt die Lokale Agenda Gruppe „Internationale Begegnung“ von 10:30 bis 14:00 Uhr zum Internationalen Familienfrühstück in die Allee vor der Musikschule Sinsheim ein. Unterstützt wird die Lokale Agenda Gruppe durch das SAM Café in Sinsheim. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee mitten in Sinsheim kann man bei netten Gesprächen den Sonntagmorgen genießen. Neben den Gaumenfreuden gibt es für Augen und Ohren Musik und Tanz auf der Bühne der Musikschule in der Allee. Für die Kinder ist wieder das Spielmobil Kraichgau vor Ort. Die Besucher erwartet ein Fest der Sinne, mit einem kleinen internationalen Programm. Gerne können auch Flaggen der eigenen Länder bzw. Nationen zum Aufhängen mitgebracht werden.

Die Lokale Agenda Gruppe „Internationale Begegnung“ und die Stadt Sinsheim freuen sich sehr, die inzwischen bewährte und unbeschwerte Tradition, des Internationalen Familienfrühstücks fortzusetzen. Das Veranstaltungsformat ermöglicht es, auf angenehme Art und Weise, das gemeinsame Miteinander von Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturkreise, von Jung und Alt, beim Sonntagsfrühstück im Herzen von Sinsheim zu erleben und Teil davon zu sein. Neue Kontakte knüpfen, miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam lachen und tanzen ergibt sich dabei ganz nebenbei.

Für das Frühstück werden alle Gäste gebeten, Speisen, Gerichte und Frühstückszutaten aus der eigenen Heimat mitzubringen. So entsteht ein buntes internationales Frühstücksbuffet, an dem jeder willkommen ist. Getränke wie Kaffee, Tee und Säfte werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt, da der Platz mit Schirmen überdacht sein wird.

Wann: Sonntag, 22.06.2025 von 10:30 – 14:00 Uhr

Wo: Musikschulbühne in der Allee in Sinsheim

Veranstalter: Lokale Agenda Gruppe „Internationale Begegnung“

Der Eintritt ist frei. Jeder bringt Essen aus seinem Herkunftsland mit.

