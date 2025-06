Sinsheim – Brand in Mehrfamilienhaus

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckaar (ots) Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Alten Daisbacher Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache auf einem Balkon aus.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr griffen die Flammen bereits auf das Dach über. Die Löscharbeiten dauerten bis 18:30 Uhr an. Vorläufigen Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandermittler des Polizeireviers Sinsheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken