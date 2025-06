Mannheim – VfR Mannheim und TSV Essingen teilen sich die Punkte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Doppelschlag in den Schlussminuten

(mk) Zum Saisonabschluss gab es für den VfR Mannheim ein 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen den TSV Essingen. Auswirkungen auf die Tabelle hatte die Punkteteilung nicht mehr. Die Blau-Weiß-Roten beenden die Saison 2024/2025 mit 67 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Insgesamt suchten 350 Zuschauer am letzten Spieltag der Oberligarunde 2024/2025 das Rhein-Neckar-Stadion auf. Während es sich die Besucher bei tropisch anmutenden Temperaturen auf den ausreichend vorhandenen Schattenplätzen bequem machten, entwickelte sich auf dem grünen Naturrasen ein klassischer Sommerkick. Beide Mannschaften gingen zwar engagiert zu Werke, allerdings blieben intensiv geführte Zweikampfduelle aus. Dies bedeutete aber nicht, dass es an Torraumszenen mangelte. Bereits vor der Mannheimer Führung zappelte das Leder sowohl im Essinger als auch im VfR-Netz. In beiden Fällen lag allerdings eine Abseitsposition vor. Nach gut 20 Minuten war es schließlich so weit: Alexander Esswein kam im gegnerischen Strafraum unbedrängt zum Abschluss und zwang Keeper Jerome Weisheit zu einer Rettungstat. Da Isaac Okwubor klug antizipierte, den zweiten Ball bekam und aus kurzer Distanz vollendete, fiel trotzdem das 1:0 (24.). Bis zum Halbzeitpfiff beherrschte der VfR das weitere Geschehen. Gekonnt ließ der Tabellendritte das Leder durch die eigenen Reihen laufen. Essingen vermochte es zu diesem Zeitpunkt nicht, den Ball zu erobern.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Geschehen auf dem Feld. Essingen stellte wieder auf sein gewohntes System um und erhielt dementsprechend mehr Ballbesitz und Spielanteile. Zunächst erhöhte Okwubor jedoch auf 2:0 (60.). Basierend auf einem präzisen Vertikalpass von Gianluca Korte umkurvte der nigerianische Mittelstürmer seinen Gegenspieler und ließ Weisheit beim Abschluss keine Chance. Je länger die Partie dauerte, desto stärker schwanden jedoch die Kräfte beim personell gebeutelten VfR. Essingen übernahm vermehrt die Kontrolle des Spiels und verkürzte durch ihren Top-Torschützen Dean Melo. Dieser lauerte am langen Pfosten und verwertete eine Hereingabe von der rechten Seite via Kopfball (88.). Die Schwaben blieben am Drücker und wollten unter keinen Umständen als Verlierer den Platz verlassen. Während ein Flugkopfball noch knapp das Ziel verfehlte (90.), schlug Manuel Abeles Abschluss im Mannheimer Gehäuse ein (90. + 4). Der freistehende Abele konnte im Sechzehner den Ball annehmen, diesen sich zurechtlegen und dementsprechend präzise abschließen. Somit endete die Begegnung 2:2-Unentschieden. „Hinten heraus ist uns der Tank ausgegangen. Dass wir dann noch mit dem letzten Schuss des Spiels das 2:2 kassieren, ist ein Stück weit ärgerlich“, sagte VfR-Coach Marcel Abele nach der Partie. Nichtsdestotrotz gibt es bei den Rasenspielern bezüglich des gesamten Saisonverlaufs wenig zu meckern. Diesen Punkt betonte auch Abele nochmals. „Wir müssen das große Ganze sehen und sind mit dem dritten Platz mehr als nur zufrieden. Riesenkompliment an meine Mannschaft. Die Jungs haben alles investiert“, so der VfR-Coach. Dementsprechend können alle VfRler mit einem sehr guten Gefühl in die anstehende Sommerpause starten.

Steno

Aufstellung VfR Mannheim: Witte, Akoto (68. Polat), Becker, Vrella, Sentürk, Marx, Korte, Paraschiv (53. Kuhn), Esswein (83. Kwadwo), Pander, Okwubor

Aufstellung TSV Essingen: Weisheit (46. Schmid), Bux (65. Melo), Etemi, Wiedmann (65. Nierichlo), Funk (56. Abruscia), Koci, Abele, Biebl, Groiß (56. Rösch), Kilic, Coban

Zuschauer: 350

Schiedsrichter: Yannick Pelka

Foto: Edmund Nohe