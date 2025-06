Mannheim – Plötzlicher Schwindel führt zu Unfall; 26.500 Euro Schaden

Mannheim/Metropolrgion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag auf Samstag um 01:10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Ford-Fahrer zunächst den rechten Fahrstreifen der Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Zentrum. Dabei trat bei dem Mann ein plötzliches Schwindelgefühl auf, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat und einen VW prallte. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen weiteren geparkten Ford aufgeschoben. Durch den Unfall zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf etwa 26.500 Euro geschätzt wird. Bis auf den geparkten Ford, waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Ford des 23-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim