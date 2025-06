Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Gastspiel des Deutschen Schauspielhauses Hamburg mit Laios

Laios (ANTHROPOLIS II)

Vielen Zuschauern der Pfalzbau Bühnen ist Lina Beckmann in der Rolle als Richard III noch lebhaft in Erinnerung. Nun gastiert die gefeierte Darstellerin erneut am Freitag, 13.6. und am Samstag, 14.6.2025, jeweils um 19.30 Uhr in einer Aufführung des Deutschen Schauspielhauses Hamburg in Ludwigshafen, und dieses Mal steht sie ganz alleine auf der Bühne.

Der Dramatiker Roland Schimmelpfennig verwandelt sich in Laios den antiken Stoff in einer luftigen und doch poetischen Sprache kongenial an: In Theben hebt nach dem Ende des Pentheus und der Machtübernahme durch Labdakos eine Zeit voller Gewaltexzesse an. Schließlich wird sein Sohn Laios aus dem Exil zurückgeholt und inthronisiert. Doch kommt er nicht allein, der junge Chrysippos aus Pisa begleitet ihn. Ist er der Grund für die Kinderlosigkeit des neuen Königspaares Laios und Iokaste oder ist es doch der Orakelspruch der Seherin Pythia? In einem hoch¬poetischen und multiperspektivischen Monolog geht die Inszenierung der Frage nach, warum das Paar Laios und Iokaste trotz des religiösen Verbotes einen Nachkom¬men zeug¬te. Es geht um Verantwortung und Schuld über Generationen hinweg.

Im zweiten Teil der auf fünf Folgen angelegten Serie (nach Prolog/Dionysos) verkörpert Lina Beckman alle zugleich: In schwarzen Hosen und weißem Hemd führt sie durch die Handlung, ist aber auch Laios, Iokaste und der Chor. Souverän und mit großem Körpereinsatz wechselt Beck-mann von einer Rolle in die Nächste. Mit Humor, einer gehörigen Portion Drastik, hochdrama¬tisch und dann wieder als distanzierte Kommentatorin rollt sie die Geschichte vor uns auf. In der pointierten Inszenierung von Karin Beier, die u.a. zum The¬atertreffen 2024 eingeladen war, kann die Schauspielerin den ganzen Reichtum ihres Kön¬nens ausbrei¬ten. Das schlichte Büh¬nenbild schuf Johannes Schütz, die Kostüme entwarf Wicke Naujoks.

Preise 44 € / 37 € / 30 € / 23 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Theater im Pfalzbau © Monika Rittershaus