Ludwigshafen – FDP-Kreisverband Ludwigshafen will sich neu formieren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der FDP- Kreisverband Ludwigshafen will sich beim nächsten Kreisparteitag am 5.6.2025 neu formieren und einen Generationswechsel einleiten. Junge Talente sollen mehr Verantwortung erhalten.

In den letzten Jahren hatte der FDP-Kreisverband einen starken Zuwachs an jungen Mitgliedern. In unserem Nachwuchsförderprogramm und mit Mentoring haben wir Potentialkandidaten identifiziert und gefördert.

„Insbesondere durch die frühzeitige Einbindung in Gremien und Ablaufprozesse war es uns wichtig, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben, um zu inspirieren und zu befähigen“, so der Kreisvorsitzende Hans-Peter Eibes. Unsere Potentialkandidaten wurden als Beisitzer in den Kreisvorstand gewählt, kandidierten auf der Stadtratsliste und den verschiedenen Ortbeiratslisten und einige sogar als Ortvorsteherkandidaten. Weiterhin wurden die Talente in die Wahlkampfteams bei der Kommunalwahl und zur Bundestagswahl eingebunden und konnten dort die ersten Erfahrungen sammeln.

Ebenso hat unser Nachwuchs bereits als Delegierte zu Parteitagen und Wahlparteitagen Verantwortung übernommen und gestaltet aktiv die Politik der FDP in Rheinland-Pfalz durch die Mitarbeit in den Landesfachausschüssen mit.

„Wir sehen nun die Zeit gekommen für den nächsten Schritt. Die Vorbereitung auf die Landtagswahl 2026 ist ein guter Anfang, um hier die ersten eigenverantwortlichen Erfahrungen bei der Organisation und Umsetzung von Wahlkampfaktivitäten zu erlangen. Es ist wichtig jungen Talenten, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen, auch die Chance hierzu einzuräumen und einen Generationenwechsel einzuleiten“, so Hans-Peter Eibes.

Deshalb werden sich der Kreisvorsitzende Hans-Peter Eibes und seine 3 Stellvertreter Norbert Grimmer, Dr. Andreas Werling und Matthias Wilms beim nächsten Kreisparteitag aus dem geschäftsführenden Vorstand des Kreisverband zurückziehen. Diese Positionen werden beim Kreisparteitag dann nachgewählt.

„Wir freuen uns, dass unser Nachwuchsprogramm engagierte Talente hervorgebracht hat, die jetzt Verantwortung übernehmen wollen und frische Ideen, neue Perspektiven in den Kreisvorstand einbringen werden. Uns war immer wichtig eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten und die Kontinuität der Partei zu sichern. Gerne werden wir als Mentoren weiter begleiten“, so Hans-Peter Eibes.

Quelle: FDP Kreisverband Ludwigshafen