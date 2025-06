Käfertal – So 08.06.05. 18 Uhr im Kulturhaus KulturCafé – Inflorescence Eine Reise zwischen Melancholie und Heiterkeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagvormittag, gegen 11:45 Uhr, wurde eine ältere Dame in der Maximilianstraße in Ludwigshafen Mundenheim Opfer eines Diebstahls. Ein unbekannter Mann sprach sie an und lenkte sie mit einem Vorwand ab. Während des Gesprächs griff er nach ihrer Handtasche, die am Griff ihres Rollators hing und raubte diese. Der Täter ... Mehr lesen »