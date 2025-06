Gimbsheim – Entlaufene Netzpython

Gimbsheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In Gimbsheim ist am Sonntagnachmittag eine Schlange aus einem privaten Außengehege entlaufen. Laut des Besitzers, handelt es sich um eine drei bis vier Meter lange Netzpython. Die Schlange sei nicht giftig und verhalte sich Menschen gegenüber nicht aggressiv. Eine Absuche der unmittelbaren Nachbarschaft verlief negativ. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Worms