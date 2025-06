Weinheim – Gewitter sorgt für zahlreiche Einsätze der Weinheimer Feuerwehr

Weinheim [RM] / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein starkes Gewitter sorgte am Samstag für Feuerwehreinsätze, aber auch andere Hilfeleistungen forderten die ehrenamtlichen Kräfte. Der Fackelzug der Corpsstudenten konnte mit Unterstützung der Weinheimer Hilfsorganisationen stattfinden.

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen hat am Samstagabend (31. Mai) zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet und den Ortsteilen geführt. Gegen 17:30 Uhr wurde die Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim in die Müllheimer Talstraße alarmiert. Dort war ein Baum vom Hang abgerutscht und auf ein Wohnhaus gefallen. Das Dach wurde dabei teilweise beschädigt. Nach einer gründlichen Erkundung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, es bestand keine akute Gefahr. Dem betroffenen Eigentümer wurde empfohlen, eine Fachfirma zur Beseitigung des Schadens zu beauftragen.



Ein weiterer umgestürzter Baum blockierte die Birkenauer Talstraße. Auch hier war die Abteilung Stadt im Einsatz und zersägte den Baum mit einer Kettensäge, um die Durchfahrt wiederherzustellen. Während des Starkregens kam es in mehreren Bereichen zu überfluteten Straßen. Besonders betroffen waren die Kreuzung Bergstraße/Friedrichstraße sowie die Nordstadt im Bereich Bergstraße und Nördliche Hauptstraße. Der starke Regen ließ jedoch rasch nach, sodass die Kanalisation das Wasser aufnehmen konnte. Weitere Einsätze wegen Überflutung blieben daher aus.

In der Wachenbergstraße kam es infolge des Unwetters zu starken Verschmutzungen durch Geröll und Schlamm. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich sorgfältig. Trotz der Verunreinigungen konnte die Straße für den geplanten Fackelzug der Weinheimer Corpstudenten am Samstagabend freigegeben werden.

Auch in den Odenwaldortsteilen wirkte sich das Unwetter aus. In Oberflockenbach und Ritschweier fiel während des Gewitters zeitweise der Strom aus. Die Feuerwehr besetzte daraufhin vorsorglich die Gerätehäuser beider Ortsteile, um bei Notfällen einsatzbereit zu sein und den Bürgerinnen und Bürgern als Anlaufstelle zu dienen.

Am Sonntagvormittag folgte ein weiterer wetterbedingter Einsatz. Die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen wurde in die Hammelbächer Straße gerufen, wo ein rund sieben Meter hoher Baum in Schieflage geraten war und auf die Straße zu stürzen drohte. Die Einsatzkräfte sicherten die Gefahrenstelle, fällten den Baum und lagerten das Holz auf dem Grundstück. Damit war die Gefahr beseitigt und die Straße wieder sicher begeh- und befahrbar.

Doch nicht nur das Unwetter sorgte für Einsätze. Bereits in der Nacht zu Samstag wurde die Abteilung Stadt in die Kolpingstraße alarmiert. Eine hilfsbedürftige Person rief aus ihrer Wohnung um Hilfe, konnte jedoch die Tür nicht eigenständig öffnen. Die Feuerwehr verschaffte sich mit Spezialwerkzeug Zugang zur Wohnung, sodass Polizei und Rettungsdienst die Person versorgen konnten.

Gegen 12:30 Uhr wurde die Helfer-vor-Ort-Einheit der Abteilung Oberflockenbach nach Heiligkreuz gerufen. Dort war ein Fahrradfahrer im Wiesental gestürzt. Die Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Ein weiterer Einsatz führte die Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen am Samstagabend gegen 20 Uhr in die Tiefgarage der Schlossbergterrasse. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach Kontrolle der Einsatzstelle konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Zum Abschluss des Tages unterstützte die Freiwilliger Feuerwehr mit ihrer Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr gemeinsam mit dem DRK Weinheim, der Polizei, dem Ordnungsamt und dem Bauhof die Absicherung des traditionellen Fackelzugs der Corpsstudenten sowie der Abschlussveranstaltung mit großem Zapfenstreich. Bis auf einen Sturz eines Zugteilnehmers, der vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde, verlief die Veranstaltung ohne größere Vorkommnisse.

Die Vielzahl der Einsätze am Wochenende zeigt einmal mehr, wie unverzichtbar das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr für die Sicherheit in Weinheim ist. Doch um diese wichtige Aufgabe auch in Zukunft erfüllen zu können, braucht es Unterstützung aus der Bevölkerung im aktiven Einsatzdienst. Wer mithelfen möchte kann sich gerne per Mail info@feuerwehr-weinheim.de oder werktags zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch unter 06201/82100 melden.

Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach