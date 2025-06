Sinsheim – Motorradfahrer schwer verletzt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Mercedes die Neulandstraße in Richtung Steinsfurt. Auf Höhe einer Bäckerei wollte er nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Hierfür hielt er auf der Fahrbahn an, betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger und ließ den Gegenverkehr passieren. Im Moment des Abbiegevorganges setzte ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad zum Überholen an. Das Krad wird hierbei durch den PKW touchiert, wodurch der Fahrer zu Fall kommt und schwer verletzt wird. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

