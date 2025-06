Ludwigshafen – ERSTMELDUNG – Aktuell Unfall – Radfahrer kollidiert mit Auto

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen 1. Juni 2025 gegen 13:30 Uhr kam es an der Kreuzung Königsbacher Straße / Raschigstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer.

Die Polizei hat den Unfallort in der Gartenstadt abgesperrt und die Ermittlungen aufgenommen. Rettungskräfte waren vor Ort, um die Situation zu sichern und gegebenenfalls Hilfe zu leisten. Über die genaue Ursache des Unfalls und die Schwere der Verletzungen des Radfahrers liegen derzeit keine Angaben vor.

Die Hintergründe des Unfallhergangs sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

Weitere Informationen und Nachberichte werden auf www.mrn-news.de veröffentlicht.